На Вінниччині двоє чоловіків напали на виборчу комісію і намагалися вкрасти протоколи

При затриманні зловмисників правоохоронці застосували зброю

При затриманні зловмисників правоохоронці застосували зброю

Фото: Facebook

У Тульчині на Вінниччині вночі двоє чоловіків напали на виборчу комісію, яка після підрахунку голосів виходила з приміщення дільниці з виборчою документацією.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Близько 04:00 до членів комісії, які виходили з приміщення, де розташувалась виборча дільниця, під’їхав автомобіль Audi. З нього вибігли двоє чоловіків та почали погрожувати фізичною розправою голові та членам комісії, звинувачуючи їх у фальсифікації. Після цього зловмисники намагались відібрати бюлетені та виборчу документацію.

Під час конфлікту працівник поліції, який здійснював супровід транспортування документації членами дільничної комісії до територіальної виборчої дільниці, застосував табельну зброю, здійснивши постріл вгору, та викликав колег", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці, які прибули затримали зловмисників.

Правопорушниками виявились 25 та 29-річні жителі села Нестерварка Тульчинського району. Раніше вони в поле зору поліції не потрапляли, а у момент вчинення правопорушення знаходились в стані алкогольного сп’яніння.

Слідством розпочаті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 157 ККУ (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії) та ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). За такі правопорушення передбачено до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 25 жовтня через повідомлення про мінування на Вінниччині закрили дільницю.