У Черкасах 80-річна пенсіонерка встановила спортивний рекорд
Інформація з’явилася на Facebook-сторінці Федерації легкої атлетики Черкаської області, повідомляють RegioNews.
Антоніна Ткачук на Чемпіонаті України з легкої атлетики серед ветеранів встановила рекорд України в бігу на 400м у віковій категорії 80 плюс.
Про переможницю відомо, що вона народилася 19 липня 1939 року. Проживає у місті Черкаси у мікрорайоні Нова Митниця.
Також члени черкаської збірної Лагунов Михайло та Стеценко Анатолій посіли 1 та 2 місця відповідно в абсолютному заліку в штовханні ядра. Третє місце на змаганнях посів Кривенко Василь.Загалом команда Черкаської області виборола 2 місце.
Як писали RegioNews раніше, черкащан Назара Чепурного, Анастасію Сапсай, Івана Ткаченка і Нікіту Руслова номінували на звання "Герой спортивного року України". Урочиста церемонія відбудеться 9 березня у Києві.
- 13:41 04 березня На Рівненщині силовики влаштували рейд на бурштинокопачів
- 13:37 04 березня Три кандидати в міністри відмовилися від роботи в новому Кабміні
- 13:27 04 березня "Слуги" готують чергове позачергове засідання Ради - по Рябошапці - нардеп
- 13:19 04 березня В Луганській області внаслідок обстрілів важко поранено українського воїна – Міноборони
- 13:19 04 березня У Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус
- 13:18 04 березня В Україні є шість потенційно хворих коронавірусом - заступник міністра
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука