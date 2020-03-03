У Черкасах 80-річна пенсіонерка встановила спортивний рекорд

80-річна черкащанка Антоніна Ткачук встановила рекорд України з бігу

Фото: Pixabay

80-річна черкащанка Антоніна Ткачук встановила рекорд України з бігу

Інформація з’явилася на Facebook-сторінці Федерації легкої атлетики Черкаської області, повідомляють RegioNews.

Антоніна Ткачук на Чемпіонаті України з легкої атлетики серед ветеранів встановила рекорд України в бігу на 400м у віковій категорії 80 плюс.

Про переможницю відомо, що вона народилася 19 липня 1939 року. Проживає у місті Черкаси у мікрорайоні Нова Митниця.

Також члени черкаської збірної Лагунов Михайло та Стеценко Анатолій посіли 1 та 2 місця відповідно в абсолютному заліку в штовханні ядра. Третє місце на змаганнях посів Кривенко Василь.Загалом команда Черкаської області виборола 2 місце.

Як писали RegioNews раніше, черкащан Назара Чепурного, Анастасію Сапсай, Івана Ткаченка і Нікіту Руслова номінували на звання "Герой спортивного року України". Урочиста церемонія відбудеться 9 березня у Києві.