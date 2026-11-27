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Протягом минулої доби російські війська завдавали ударів по ключових підстанціях та розподільних мережах. Станом на ранок 27 листопада внаслідок атак є знеструмлені споживачі у шести областях України

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Без електропостачання залишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Складною залишається ситуація на Дніпропетровщині та Херсонщині, де знеструмлена значна частина споживачів.

Енергетики продовжують ремонтні та відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Повторні російські атаки та постійні повітряні тривоги ускладнюють роботу ремонтних бригад і сповільнюють відновлення електропостачання.

Протягом 27 листопада у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності.

На Дніпропетровщині через пошкодження обладнання внаслідок російських атак та зниження напруги у високовольтній мережі застосовують аварійні відключення. До прогнозованих графіків повернуться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, у ніч на 27 листопада РФ атакувала Україну 155 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 27 локаціях.