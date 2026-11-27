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За прошедшие сутки российские войска наносили удары по ключевым подстанциям и распределительным сетям. По состоянию на утро 27 ноября в результате атак обесточены потребители в шести областях Украины

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Без электроснабжения осталась часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Сложной остается ситуация на Днепропетровщине и Херсонской области, где обесточена значительная часть потребителей.

Энергетики продолжают ремонтные и восстановительные работы там, где разрешает ситуация с безопасностью. Повторные российские атаки и постоянные воздушные тревоги затрудняют работу ремонтных бригад и замедляют возобновление электроснабжения.

В течение 27 ноября в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности – графики ограничения мощности.

В Днепропетровской области из-за повреждения оборудования в результате российских атак и снижения напряжения в высоковольтной сети применяют аварийные отключения. К прогнозируемым графикам вернутся после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Напомним, в ночь на 27 ноября РФ атаковала Украину 155 ударными БпЛА. Зафиксированы попадания на 27 локациях.