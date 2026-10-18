На Волині після російської атаки закликали залишити домівки: що сталося

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У Маневичах Волинської області жителів району "Тридцятка" закликали терміново залишити свої домівки через сильне задимлення, що виникло після влучання у промислове підприємство

Про це повідомив голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк, передає RegioNews.

Мешканців району просять тимчасово переміститися до друзів або знайомих, які проживають в інших частинах селища.

За словами очільника громади, вітер північний, а задимлення значне. Він також закликав людей поширити попередження серед інших жителів.

У Волинській обласній військовій адміністрації повідомили, що ситуація складна, але контрольована.

Інформація про можливих постраждалих і масштаби пошкоджень наразі уточнюється.

Нагадаємо, 16 жовтня Волинська область зазнала масштабної ворожої атаки безпілотниками. Під ударом опинилися кілька громад регіону. У селищі Маневичі ворожий дрон влучив у приватне підприємство "Агрофрукт ЛТД". На жаль, внаслідок атаки загинула одна людина, ще восьмеро отримали травми.