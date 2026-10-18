Росія атакувала Україну ракетою та 180 дронами: скільки цілей збила ППО

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 18 жовтня російські війська атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 180 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed. Серед них – 26 реактивних дронів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Для відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 152 ворожі безпілотники Shahed, "Гербера" та інших типів. Серед них – 16 реактивних Shahed.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 20 локаціях. Падіння уламків збитих цілей зафіксували ще на чотирьох локаціях.

Нагадаємо, вночі 18 жовтня російські війська завдали двох ударів по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинула 27-річна жінка, ще двоє людей дістали поранення. Серед них 6-річна дівчинка.