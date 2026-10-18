Російський удар по Полтаві: одна людина загинула, ще четверо постраждали
У Полтаві внаслідок російського удару пошкоджено приватні житлові будинки, загинула людина
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
В одному з пошкоджених будинків виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання.
На жаль, унаслідок атаки одна людина загинула, ще четверо дістали травми.
На місці події працювали кінологи ДСНС. Психологи служби надавали необхідну допомогу мешканцям пошкоджених будинків.
Нагадаємо, в ніч на 18 жовтня російські війська атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 180 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed. Серед них – 26 реактивних дронів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 20 локаціях.
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