Російська армія втратила за добу в Україні 1900 військових
Загальні втрати особового складу ворога у війні проти України становлять понад 1 мільйон 535 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу бійці ЗСУ знищили 1900 окупантів, одну бронемашину, 36 артилерійських систем, три РСЗВ, один засіб ППО, 1288 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 524 одиниці автомобільної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 30.10.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, протягом 29 вересня та в ніч на 30 вересня підрозділи Сил оборони уразили склад БпЛА, командно-спостережний пункт та ремонтну базу окупантів.
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