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28 вересня 2026, 09:57

На Сумщині через обстріли загинули дві людини, восьмеро – поранені

28 вересня 2026, 09:57
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Фото: поліція
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Протягом минулої доби російські війська завдали 65 ударів по 18 населених пунктах Сумської області. Внаслідок ворожих атак є загиблі та поранені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді внаслідок удару керованими авіабомбами загинули 80-річна жінка та 16-річна дівчина. Поранень та травм зазнали семеро людей: 66-річний чоловік, двоє жінок віком 54 роки, 51-річний та 41-річний чоловіки, 27-річна жінка та 12-річна дівчина та ще одна дитина. Крім того, внаслідок атаки безпілотника травмована 72-річну жінку.

У громаді пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, навчальні заклади, гаражі й автомобілі.

У Глухівській громаді під час обстрілів пошкоджень зазнали багатоквартирний будинок, магазин та навчальний заклад.

Нагалаємо, під ударами ворога за останню добу опинилися цивільні об'єкти у п'яти районах Київщини. Внаслідок атак загинули три людини, ще 8 людей отримали поранення.

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