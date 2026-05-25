Російська армія втратила за добу в Україні понад 1000 військових
Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищують 1 мільйон 356 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1020 окупантів, три танки, пʼять бронемашин, 47 артилерійських систем, дві РСЗВ, 1924 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 302 одиниці автомобільної та спецтехніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 25.05.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, співробітники СБУ разом із військовими 1-го окремого центру безпілотних систем СБС ЗСУ завдали потужних ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованій Луганщині.
22 травня 2026
