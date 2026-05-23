23 травня 2026, 10:14

РФ атакувала Україну 124 дронами: ППО знешкодила 102

23 травня 2026, 10:14
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У ніч на 23 травня російські війська атакували Україну 124 ударними безпілотниками типу Shahed (зокрема реактивними), а також дронами типів "Гербера", "Італмас" і імітаторами "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Запуски здійснювалися з напрямків Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське на тимчасово окупованій території АР Крим.

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 102 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних дронів на 9 локаціях. Також уламки збитих безпілотників впали ще на 5 локаціях.

Нагадаємо, Сили оборони за минулу добу ліквідували 950 окупантів, п'ять танків, 68 артсистем, п'ять бронемашин, 1819 БПЛА, а також 206 авто та спецтехніки.

