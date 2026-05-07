На Закарпатті запрацював унікальний центр для залучення грантів
На Закарпатті Колочавська громада стала першою в державі, де відкрили сільський Офіс євроінтеграції. Нова платформа має стати потужним двигуном для розвитку регіону
Про це повідомляє Колочавська громада, передає RegioNews.
Зазначається, що Офіс стане платформою для підтримки місцевих ініціатив, розвитку міжнародного партнерства, підготовки грантових проєктів, навчання та обміну досвідом.
"Колочава завжди була частиною європейського простору - і не лише географічно. Наша історія тісно пов’язана з Чехією та Словаччиною, Австро-Угорщиною, країнами Центральної Європи. Саме тут формувалася культура співжиття, відкритості та взаємоповаги, яка є основою європейських цінностей. Сьогодні, відкриваючи Офіс євроінтеграції, ми не починаємо цей шлях - ми його продовжуємо, впевнено інтегруючись у сучасну європейську спільноту”, - зазначив при відкритті сільський голова Василь Худинець.
Відкриття такого простору відбулося в День Європи та в межах заходів до Дня села, яке традиційно відзначають в Колочаві в ці дні.
Нагадаємо, що у Слобідському районі Харкова офіційно відкрили сучасну підземну школу, зведену з дотриманням усіх норм захисту.