Фото: поліція Тернопільської області

У Тернополі жінка стала жертвою інтернет-шахрайства після знайомства в соціальній мережі з чоловіком, який представився парамедиком із країни Близького Сходу

Про це повідомляє поліція Тернопільської області, передає RegioNews.

За даними поліції, заявниця 1973 року народження спілкувалася з незнайомцем кілька днів.

У ході листування він увійшов у довіру та повідомив, що нібито хоче надіслати їй посилку.

Згодом під приводом оформлення та доставки відправлення переконав жінку перерахувати кошти.

Потерпіла добровільно переказала на вказаний рахунок 98 050 гривень. Лише після цього вона зрозуміла, що стала жертвою афериста, і звернулася до правоохоронців.

