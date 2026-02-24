Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вночі 24 лютого російські військові атакували безпілотниками та авіабомбою три райони області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Нікополі внаслідок ворожої атаки загинув 35-річний чоловік. Також росіяни били по Марганецькій та Покровській громадах, що на Нікопольщині.

У Грушівській громаді Криворізького району та Васильківській і Покровській Синельниківського пошкоджені приватні будинки.

Нагадаємо, 23 лютого росіяни вдарили по Пологівському району Запорізької області. Внаслідок атаки загинув чоловік.