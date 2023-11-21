Перевізники зі Словаччини долучилися до блокади на кордоні з Україною

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На території Словаччини перевізники блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", що на кордоні з Україною

Про це повідомляє ДПСУ, інформує RegioNews.

"За інформацією від Прикордонної поліції Словацької Республіки, сьогодні з 13:30 розпочалося блокування руху вантажівок, що рухаються в напрямку словацького пункту пропуску "Вишнє-Нємецке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ розповіли, що його ініціювала та проводить Спілка перевізників Словаччини.

На території Словаччини перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке" в напрямку України перебуває близько 300 вантажівок. Пропуск автомобілей та автобусів здійснюється як зазвичай.

Державна митна служба України звернулася до перевізників, які перетинатимуть кордон зі Словаччиною.

"Сьогодні, 21 листопада, можливі затримки оформлення у пункті пропуску "Вишнє Нємецьке — Ужгород", що на кордоні зі Словаччиною. Це насамперед пов’язано з тим, що зі словацького боку невідомі особи без будь-яких попереджень перекрили рух вантажного транспорту", — йдеться у повідомленні.

У ДМСУ наголосили, що суміжна сторона офіційно не повідомляла українську про ймовірне блокування кордону, а також, чи до блокади польських далекобійників долучилися і словацькі перевізники.

Перевізників закликали врахувати дану проблематику та обирати найближчий для перетину кордону КПП "Чоп – Захонь" або "Дякове – Халмеу".

Раніше повідомлялось, що на польській стороні кордону учасники страйку не пропускають через контрольно-пропускні пункти вантажні автомобілі з гуманітарною допомогою, які прямують до України.