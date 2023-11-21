Росіяни вивели у Чорне море два кораблі
Станом на ранок 21 листопада РФ тримає у Чорному морі два військові кораблі, ракетоносіїв немає
Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ, передає RegioNews.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
У Середземному морі перебувають два російські кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.
Нагадаємо, російські війська вночі 21 листопада випустили територією України 11 дронів-камікадзе типу "Шахед" та 5 ракет двох типів.
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