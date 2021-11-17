ДБР завершило слідство по злочинах Януковича та його оточення проти Майдану

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Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо злочинів на Майдані у лютому 2014 року, вчинених вищими посадовими особами держави під керівництвом колишнього президента Віктора Януковича

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань на своєму сайті, передає RegioNews.

Розслідування кримінального провадження щодо злочинної групи Януковича тривало 8 років. Під час розслідування було зібрано понад 1,5 тисячі томів доказів.

До складу злочинної групи високопосадовців входили: Міністр оборони України; Голова Служби безпеки України та його перший заступник – керівник Антитерористичного центру; Міністр внутрішніх справ України та його заступник; начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ МВС України; тимчасово виконувач обов’язків начальника Головного управління МВС України в м. Києві; заступник начальника Головного управління – начальник міліції громадської безпеки ГУМВС України в м. Києві; командир ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві.

Усі перелічені високопосадовці підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які проходили у центрі Києва з 18 до 20 лютого 2014 року, а саме:

вчиненні терористичного акту з метою залякування населення, що призвело до настання тяжких наслідків та загибелі людей;

спричиненні учасникам акцій протесту тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів;

перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів і спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам, інтересам юридичних осіб;

незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Встановлено, що через дії цієї організованої злочинної групи лише за три дні загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту обвинувальний акт буде направлено до суду.

Як повідомлялося, слідчі ДБР повідомили про підозру у сприянні діяльності терористичної організації колишньому Міністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину.