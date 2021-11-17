ГБР завершило следствие по преступлениям Януковича и его окружения против Майдана

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Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование преступлений на Майдане в феврале 2014 года, совершенных высшими должностными лицами государства под руководством бывшего президента Виктора Януковича

Об этом сообщает Государственное бюро расследований на своем сайте, передает RegioNews.

Расследование уголовного производства в отношении преступной группы Януковича длилось 8 лет. В ходе расследования было собрано более 1,5 тысячи томов доказательств.

В состав преступной группы высокопоставленных чиновников входили: Министр обороны Украины, Председатель Службы безопасности Украины и его первый заместитель – руководитель Антитеррористического центра; Министр внутренних дел и его заместитель; начальник Главного управления – командующий внутренних войск МВД Украины; временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МВД Украины в г. Киеве; заместитель начальника Главного управления – начальник милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве; командир ПМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве.

Все перечисленные чиновники подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 до 20 февраля 2014 года, а именно:

совершении террористического акта с целью запугивания населения, что привело к наступлению тяжких последствий и гибели людей;

причиненные участникам акций протеста телесных повреждений различной степени тяжести, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;

превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств и повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным и общественным интересам, интересам юридических лиц;

незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.

Установлено, что из-за действий этой организованной преступной группы только за три дня погибло 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

После ознакомления с материалами дела стороной защиты обвинительный акт будет направлен в суд.

Как сообщалось, следователи ГБР сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации бывшему Министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину.