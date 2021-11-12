ДБР звинуватила ексміністра енергетики Демчишина у сприянні терористам "Л/ДНР"

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Слідчі ДБР повідомили про підозру у сприянні діяльності терористичної організації колишньому Міністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину

Про це повідомляє прес-служба ДБР, передає RegioNews.

"Слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України, до якої входив колишній Міністр енергетики та вугільної промисловості та чинний народний депутат України", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що організатори налагодили поставки вугільної продукції з тимчасово окупованих територій за кошти українських держпідприємств на суму приблизно 1,5 мільярда гривень.

"Поставки відбувались наприкінці 2014 – початку 2015 років за співучастю колишнього високопосадовця, який наразі є народним депутатом України. Зловмисники організували схему поставок вугілля з ОРДЛО за безпосереднього сприяння вищих представників влади Російської Федерації", - наголосили в ДБР.

Одному з учасників, який забезпечував поставки вугілля з тимчасово окупованих територій, слідчими ДБР ще 19 вересня 2021 року повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання слідчого щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 500 мільйонів гривень. На цей час він утримується під вартою.

У змові з посадовцями українських держорганів та підприємств, представниками влади РФ він організував придбання вугілля у підконтрольних терористичним організаціям підприємств за державні кошти.

"Ці дії поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій "Л/ДНР", чим підірвали економічну безпеку держави у 2014–2015 роках, позбавили нашу країну можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надали Російській Федерації більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення підривної діяльності проти неї", - підкреслюється у повідомленні.

Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої.

Наразі ексміністр переховується від українського правосуддя за кордоном. Повідомлення про підозру відповідно до вимог ч. 1 ст. 278 КПК України надіслано на адреси останніх відомих місць його проживання.

Також на виконання ч. 2 ст. 297-5 КПК України, з метою належного забезпечення підозрюваному права на захист, копії письмового повідомлення про підозру надіслані його захиснику.