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12 ноября 2021, 17:10

ГБР обвинила эксминистра энергетики Демчишина в содействии террористам "Л/ДНР"

12 ноября 2021, 17:10
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Фото: из открытых источников
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Следователи ГБР сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации бывшему Министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

"Следователи ГБР осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве в отношении преступной схемы содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины, в которую входил бывший Министр энергетики и угольной промышленности и действующий народный депутат Украины", - говорится в сообщении.

Установлено, что организаторы наладили поставки угольной продукции с временно оккупированных территорий за средства украинских госпредприятий на сумму примерно в 1,5 миллиарда гривен.

"Поставки происходили в конце 2014-начале 2015 годов по соучастию бывшего чиновника, который сейчас является народным депутатом Украины. Злоумышленники организовали схему поставок угля из ОРДЛО при непосредственном содействии высших представителей власти Российской Федерации", - отметили в ГБР.

Одному из участников, который обеспечивал поставки угля с временно оккупированных территорий, следователями ГБР еще 19 сентября 2021 года сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен. В настоящее время он содержится под стражей.

В сговоре с должностными лицами украинских госорганов и предприятий, представителями власти РФ он организовал приобретение угля у подконтрольных террористическим организациям предприятий за государственные средства.

"Эти действия поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций "Л/ДНР", чем подорвали экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах лишили нашу страну возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставили Российской Федерации более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения подрывной деятельности против нее", - подчеркивается в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Сейчас эксминистр скрывается от украинского правосудия за рубежом. Уведомление о подозрении в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 278 УПК Украины направлено на адреса последних известных мест его проживания.

Также на выполнении ч. 2 ст. 297-5 УПК Украины, с целью надлежащего обеспечения подозреваемому права на защиту, копии письменного сообщения о подозрении присланные его защитнику.

ГБР террорист Минэкоэнерго ЛДНР

 
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