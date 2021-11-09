08:59  09 листопада
В Україні новий рекорд смертності від коронавірусу за добу
13:50  09 листопада
В аеропорту "Бориспіль" знову виявили підроблені COVID-сертифікати
08:06  09 листопада
На Донбасі за добу зафіксовано п'ять порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
09 листопада 2021, 14:23 4

Черкаську область відправили до червоної зони

09 листопада 2021, 14:23 4
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Черкаська область з 12 листопада переходить до червоної зони епідемічної небезпеки. В регіоні посилюють обмеження для невакцинованих від COVID-19

Як пише RegioNews з посиланням на Телеграм міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова, відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 12 листопада 2021 року "червоний” рівень епідемічної небезпеки на території Черкаської області", - написав міністр.

Він також нагадав, що червоний рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіонах.

Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Нагадаємо,що в Україні за минулу добу зафіксували 18 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, померли 833 хворих – абсолютний добовий рекорд смертності від COVID-19. Серед нових хворих - 1 183 дитини та 426 медпрацівників.

COVID-19 covid-сертифікат червона зона Черкаська область вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram