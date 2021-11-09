Черкаську область відправили до червоної зони

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Черкаська область з 12 листопада переходить до червоної зони епідемічної небезпеки. В регіоні посилюють обмеження для невакцинованих від COVID-19

Як пише RegioNews з посиланням на Телеграм міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова, відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 12 листопада 2021 року "червоний” рівень епідемічної небезпеки на території Черкаської області", - написав міністр.

Він також нагадав, що червоний рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіонах.

Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Нагадаємо,що в Україні за минулу добу зафіксували 18 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, померли 833 хворих – абсолютний добовий рекорд смертності від COVID-19. Серед нових хворих - 1 183 дитини та 426 медпрацівників.