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09 ноября 2021, 14:23 4

Черкасскую область отправили в красную зону

09 ноября 2021, 14:23 4
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из открытых источников
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Черкасская область с 12 ноября переходит в красную зону эпидемической опасности. В регионе ужесточают ограничения для невакцинированных от COVID-19

Как пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм министра Кабинета министров Олега Немчінова, соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 12 ноября 2021 года "красный” уровень эпидемической опасности на территории Черкасской области", - написал министр.

Он также напомнил, что красный уровень эпидемической опасности предусматривает ряд ограничений, которые вводятся в регионах.

В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и тому подобное.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки зафиксировали 18 988 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, умерли 833 больных – абсолютный суточный рекорд смертности от COVID-19. Среди новых заболевших - 1 183 ребенка и 426 медработников.

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