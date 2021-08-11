Стало відомо ім'я бійця, який загинув 10 серпня на Донбасі
В результаті обстрілу проросійськими бойовиками українських позицій в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі 10 серпня після отриманих поранень у госпіталі помер український військовий Олексій Кайданович
Як пише RegioNews, про це повідомила глава Брониківської територіальної громади Надія Залевська на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, загиблий проживав в селі Федорівка Житомирської області. Він служив в 54-му розвідувальному батальйоні. У нього залишилися дружина, малолітній син і падчерка.
Також Залевська зазначила, що офіційні джерела поки з приводу загибелі Кайдановича не повідомляють.
Нагадаємо, що сьогодні окупанти на Донбасі також поранили військового. Його стан оцінюється як задовільний.
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