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Окупанти на Донбасі поранили військового
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11 серпня 2021, 18:18 1223

Стало відомо ім'я бійця, який загинув 10 серпня на Донбасі

11 серпня 2021, 18:18 1223
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Фото з відкритих джерел
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В результаті обстрілу проросійськими бойовиками українських позицій в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі 10 серпня після отриманих поранень у госпіталі помер український військовий Олексій Кайданович

Як пише RegioNews, про це повідомила глава Брониківської територіальної громади Надія Залевська на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, загиблий проживав в селі Федорівка Житомирської області. Він служив в 54-му розвідувальному батальйоні. У нього залишилися дружина, малолітній син і падчерка.

Також Залевська зазначила, що офіційні джерела поки з приводу загибелі Кайдановича не повідомляють.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти на Донбасі також поранили військового. Його стан оцінюється як задовільний.

Донбас ООС Україна війна смерть

 
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