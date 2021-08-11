Стало известно имя бойца, погибшего 10 августа на Донбассе

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В результате обстрела пророссийскими боевиками украинских позиций в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 10 августа после полученных ранений в госпитале умер украинский военный Алексей Кайданович

Как пишет RegioNews, об этом сообщила глава Брониковской территориальной общины Надежда Залевская на своей странице в Facebook.

По ее словам, погибший проживал в селе Федоровка Житомирской области. Он служил в 54-м разведывательном батальоне. У него остались жена, малолетний сын и падчерица.

Также Залевская отметила, что официальные источники пока по поводу гибели Кайдановича не сообщают.

Напомним, что сегодня оккупанты на Донбассе также ранили военного. Его состояние оценивается как удовлетворительное.