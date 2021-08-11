Стало известно имя бойца, погибшего 10 августа на Донбассе
В результате обстрела пророссийскими боевиками украинских позиций в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 10 августа после полученных ранений в госпитале умер украинский военный Алексей Кайданович
Как пишет RegioNews, об этом сообщила глава Брониковской территориальной общины Надежда Залевская на своей странице в Facebook.
По ее словам, погибший проживал в селе Федоровка Житомирской области. Он служил в 54-м разведывательном батальоне. У него остались жена, малолетний сын и падчерица.
Также Залевская отметила, что официальные источники пока по поводу гибели Кайдановича не сообщают.
Напомним, что сегодня оккупанты на Донбассе также ранили военного. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров