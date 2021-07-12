На українських курортах стане ще спекотніше

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За прогнозом Sinoptik.ua, характер погоди на узбережжі Чорного та Азовського морів до кінця поточного тижня істотно змінюватися не буде. Температура повітря вдень +30...+34 °С, нічна температура в залежності від приморського регіону від +22 до +26 °С

Індекс УФ-випромінювання буде на цьому тижні високим, що становить небезпеку для шкіри та очей людини. Необхідно використовувати сонцезахисні засоби. Є думка, що крем від сонця допоможе захиститися й від морських бліх. Морські блохи - це рачки бокоплави. Й хоча мікроракоподібні бокоплави досить нешкідливі, цього літа відпочиваючі на Азовському морі скаржаться на їх нашестя.

Курорти Чорного моря

Біля пляжів Одеської області морська вода прогріється до +24 °С, у Херсонській області до +24,4 °С, на Кінбурнській косі до +26 °С.

У Чорноморську (Іллічівську) температура повітря вдень від +30 °С до +34 °С, ясно, без опадів. У вихідні, 17-18 липня подме північний вітер, до 4 м/сек. У суботу та неділю нічна температура повітря стане вище, до +24 °С.

У Щасливцевому (Кінбурнська коса) вдень ​​очікувана температура повітря від +28 °С до +31 °С, вночі +24...+26 °С. Вітер північних напрямків до 7 м/сек.

Курорти Азовського моря

Температура морської води біля пляжів Азовського моря +26...+27 °С.

У Генічеську найспекотнішим днем ​​цього тижня буде 18 липня - до +34 °С, вночі +23 °С. 13 липня може пройти дощ з грозою. Помірний північно-східний вітер допоможе пережити спеку на поточному тижні.

У Бердянську вдень +30...+33 °С, вночі до +26 °С. Вітер північний, північно-східний, від 3 м/сек до 7 м/сек.

Курорти Карпат

У високогір'ї Карпат найспекотніший день на цьому тижні у середу, 14 липня, до +24 °С. З четверга очікується зниження денної температури повітря до +21 °С та грозові дощі. Нічна температура змінюватись не буде, протягом тижня +13...+15 °С. Ті, хто втомився від спеки на рівнинній території України, можуть приїхати на кліматичні курорти Карпат.

У Ворохті 16 липня - гроза та дощ. А до неділі стане зовсім прохолодно, денна температура до +20 °С, дощі.

У Закарпатті найвища температура повітря на цьому тижні буде в середу, +34 °С. З четверга місцями пройдуть грози та зливи. Температура стане дещо нижче, до +29 °С.

У Поляні зниження температури повітря з +30 °С до +26 °С та грози з періодичними дощами очікуються з 15 липня.

Нагадаємо, що на запорізьких курортах відпочивальники потерпають від нашестя медуз.