На Донбасі через обстріли бойовиків поранення отримав військовослужбовець ООС

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Як передає RegioNews, про це повідомили в штабі ООС.

Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї, а у напрямку Новотошківського противник застосував стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – важкий.

Станом на 7 годину ранку, 29 червня, з боку бойовиків зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню: біля Невельського ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Нагадаємо, 27 червня у зоні ООС відбулися чотири обстріли, бойовики поранили українського військового.