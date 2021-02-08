Українці почали менше довіряти офіційній статистиці щодо COVID-19

Рівень довіри впав до 20%

Рівень довіри впав до 20%

Фото: flickr

На початку 2021 року дві третини населення України (67%) тією чи іншою мірою не довіряють офіційною статистикою про кількість заражених COVID-19. Довіряють лише 19% респондентів.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, пише RegioNews.

Частіше недовіра пов'язана з тим, що офіційна статистика, на думку респондентів, занижує число інфікованих (39%), рідше - із завищенням таких даних (28%).

Як наголошують автори дослідження, в останні місяці спостерігається тенденція до зростання ступеня недовіри: якщо у вересні 2020 питома вага тих, хто в цілому відчував недовіру, становила 58% дорослого населення України, то в січні поточного року він зріс до 67%.

Відповідно, за цей же період скоротилася частка тих, у кого офіційна статистика з цього питання викликає довіру (з 28% до 19%).

Раніше повідомлялося, що розпуск Верховної Ради та перевибори підтримує понад 60% українців.