Українці почали менше довіряти офіційній статистиці щодо COVID-19
На початку 2021 року дві третини населення України (67%) тією чи іншою мірою не довіряють офіційною статистикою про кількість заражених COVID-19. Довіряють лише 19% респондентів.
Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, пише RegioNews.
Частіше недовіра пов'язана з тим, що офіційна статистика, на думку респондентів, занижує число інфікованих (39%), рідше - із завищенням таких даних (28%).
Як наголошують автори дослідження, в останні місяці спостерігається тенденція до зростання ступеня недовіри: якщо у вересні 2020 питома вага тих, хто в цілому відчував недовіру, становила 58% дорослого населення України, то в січні поточного року він зріс до 67%.
Відповідно, за цей же період скоротилася частка тих, у кого офіційна статистика з цього питання викликає довіру (з 28% до 19%).
Раніше повідомлялося, що розпуск Верховної Ради та перевибори підтримує понад 60% українців.