На Рівненщині знешкодили стокілограмову авіабомбу

Загін спецпризначення ДСНС знищив 100-кілограмову німецьку авіаційну бомбу часів Другої світової. Її виявили на полі поблизу місцевого підприємства в селі Білів Рівненського району

Загін спецпризначення ДСНС знищив 100-кілограмову німецьку авіаційну бомбу часів Другої світової. Її виявили на полі поблизу місцевого підприємства в селі Білів Рівненського району

Як повідомив речник Служби порятунку Дмитро Мельник, бомба перебувала у бойовій готовності, пише RegioNews з посиланням на видання Все Рівне. Кількість тротилу всередині – 600 грамів. Якби вона здетонувала – радіус ураження сягнув би кілометра. Втім, загрози населеним пунктам бомба не несла – відстань до найближчого села становить понад 2 кілометри. Натомість, могли постраждати працівники підприємства та техніка, які там працювали. Бомбу знищили у спеціально відведеному місці.

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