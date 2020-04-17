Силовики та чиновники під час епідемії витрачають бюджетні гроші на дорогі авто

У період, коли Україна переживає епідемію, а всі сили і ресурси повинні бути направлені на порятунок людей, окремі представники влади та правоохоронних органів продовжують не раціонально витрачати бюджетні гроші

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У період, коли Україна переживає епідемію, а всі сили і ресурси повинні бути направлені на порятунок людей, окремі представники влади та правоохоронних органів продовжують не раціонально витрачати бюджетні гроші

Зараз всі живуть в новій реальності: де в бізнесі підраховують збитки, а люди сидять без роботи. При цьому медицина зараз в пріоритеті. Туди направляють просто небувалі за останній час ресурси. Мільйони витрачаються на закупівлю обладнання для вентиляції легенів, ліків і всього іншого, що потрібно для порятунку хворих на коронавірус. І в той час, як українців просять з розумінням поставитися до всього що відбувається і перейти на режим економії, уряду не вдалося донести це до розпорядників бюджетних коштів.

Під час надзвичайних ситуацій система державних електронних закупівель Prozorro просто заповнена тендерами на придбання авто. Так, частина цих транспортних засобів закуповують для медичних працівників, яким нічим їздити на роботу, але частина авто купується для чиновників і депутатів. І в доцільності таких покупок ще варто розібратися.

Авто для СБУ і Нацоліції

Не посоромилася у своїх запитах Національна Поліція. Там абсолютно спокійно відреагували на ситуацію в країні, і оголосили закупівлю 200 нових легкових автомобілів спецпризначення типу "універсал" (кросовер) на 97,74 млн грн. Заявка на тендер подана 9 квітня, кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 21 квітня, початок аукціону призначено на 22 квітня. Джерело фінансування - державний бюджет. Звичайно, вони можуть собі дозволити, адже бюджет МВС не зазнав скорочень під час перегляду держбюджету.

Вирішили, що можуть собі дозволити закупівлю нових автомобілів і в СБУ. Тендер було оголошено одразу ж після введення карантину на закупівлю 33 автомобілів ToyotaCorolla і 8 машин Volkswagen T6 Kombi з очікуваною вартістю 24,5 млн грн. Правда торги довелося скасувати через "скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг".

Новими тачками по бездоріжжю Миколаївської області

Не тільки правоохоронці хочуть їздити з підвищеним комфортом, у регіонах теж намагаються не відставати і поки є можливість придбати собі транспорт. На сайті Prozorro за березень-квітень з'явилося не одне оголошення на купівлю авто у період карантину, але я проаналізувала одну область - Миколаївську.

Так, Миколаївська облдержадміністрація збиралася витратити майже 1,2 мільйона гривень на купівлю пікапів. 18 березня були оголошені торги на придбання двох авто для регіональних ландшафтних парків з очікуваною вартістю 1 мільйон 176 тисяч 744 гривні. І знову розголос у ЗМІ завадила задуманому. 27 березня тендерний комітет ухвалив рішення про відміну закупівлі автомобілів.

Вирішила не відставати і Миколаївська обласна рада та витратити 560 тисяч гривень на придбання нового легкового авто.

За документації автомобіль повинен бути 2020 року випуску - білий кросовер з місткістю не більше 5 осіб, включно з водієм. Подейкували, що тендер був підлаштований під певну фірму.

Після публікації інформації в ЗМІ, голова облради Вікторія Москаленко поспішила заявити, що купує авто, щоб дати його в користування медикам на період епідемії і що обласна рада давно планував придбати транспорт. У підсумку Москаленко довелося на певний час забути про автомобіль, тому що через відсуність пропозицій торги на купівлю кросовера так і не відбулися.

Досить вимогливо до придбання авто поставилися в Прибужанській сільській раді Вознесенського району. Там захотіли автомобіль Ford Kuga за 599 тисяч гривень. Сільська рада хоче автомобіль чорного, бежевого, червоного або синього кольору з підігрівом сидіння і лобового скла. Також серед вимог зазначено, що автомобіль повинен бути з шкіряною оббивкою керма і тканинною оббивкою сидінь. Повинні бути динаміки, багатофункціональний дисплей 4,2-дюймовий екран, а також голосове управління. Всі пропозиції учасники тендеру повинні подати до 23 квітня.

Головний спеціаліст-юрисконсульт відділу кадрового та правового забезпечення Прибужанської сільської ради Ольга Циркунова запевнила, що придбання автомобіля було заплановано давно, ще з 2018 року. Вона підкреслила, що марку авто вибирали виходячи зі стану обласних доріг.

"Це не вперше ми оголошуємо тендер. У 2018 році також оголошували тендер, але він не відбувся. У 1019 нам гроші не виділили, а в 2020 ще до початку карантину, в лютому відбулася сесія і нам виділили кошти і ми оголосили тендер. Тому що навіть на 10 хвилин їзди до міста, де проходять наради, нам доводиться наймати автомобіль. Ми просимо інших людей, щоб нас підвезли...Нам потрібна була машина, яка їздить по бездоріжжю, тому що у нас доріг немає і потрібна нормальна машина, яка впорається з цим навантаженням", - розповіла Ольга Циркунова.

Варто зазначити, що саме в Вознесенському районі, станом на 17 квітня, 21 випадок зараження коронавірусів з 31 по області.

Ще одною сільською радою, який вирішив прикупити авто стала Михайлівська Миколаївського району. 10 квітня був оголошений тендер на купівлю Citroen Berlingo L2. Аукціон призначено на 28 квітня, зараз учасники тендеру повинні подати свої пропозиції.

Особливих вимог до авто немає. У сільській раді хочуть автомобіль білого або чорного кольору зі стандартними сидіннями і стандартною оббивкою керма. У салоні хочуть бачити радіоприймач і шість колонок.

У коментарі спеціаліст-землевпорядник сільської ради Сергій Садляк розповів, що їм потрібен автомобіль для робочих поїздок.

"Раніше не купили (автомобіль – ред.) тому що багато коштів витрачали на дороги. У нас в минулому році близько 11 мільйонів було витрачено на асфальтування доріг у населених пунктах. Весь акцент робили на дороги. Наш нещасний автомобіль латали-латали, вже нічого латати, йому вже стільки років, як нашій незалежній державі. Нам просто нема на чому їздити...Тому це не для роскоші, а з потреби, зрозумійте правильно. Цей автомобіль не тільки для апарату сільради, але і для відділу освіти, для всіх відділів", - розповів він.

Підвези медика: як миколаївські лікарі добираються до роботи

Якщо в сільських радах за багато років не змогли купити собі автомобіль для пересування, то на чому їздять медики?

В період епідемії їм не поспішають купувати нові автомобілі, а просто укладають договори з деякими перевізниками, в деяких випадках самим же медикам доводиться за це платити. За інформацією місцевого видання, глава облради Вікторія Москаленко запропонувала головній лікаркі Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлані Федоровій укласти контракт з фірмою-перевізником "Оріон-авто", який виставляє лікарні рахунок.

У той же час незрозуміло, чому обласна влада не може надати медикам безкоштовні шкільні автобуси, які все одно зараз стоять без діла. Навіщо платити перевізникам, якщо можна витратити набагато менше, сплативши тільки послуги водія і паливо.

Деяким медикам і зовсім доводиться добиратися попутками. Так, лікар-хірург і зам головлікаря обласної клінічної лікарні Дмитро Бачинський створив Viber-групу "Довези медика до роботи". Спільноту було створено з метою допомогти медичним працівникам дістатися до лікарень, а також мати можливість після роботи доїхати додому, мінімально контактуючи з людьми.