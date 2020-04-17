Силовики и чиновники во время эпидемии тратят бюджетные деньги на дорогие авто

В период, когда Украина переживает эпидемию, а все силы и ресурсы должны быть брошены на спасение людей, отдельные представили власти и правоохранительных органов продолжают нецелесообразно тратить бюджетные деньги

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В период, когда Украина переживает эпидемию, а все силы и ресурсы должны быть брошены на спасение людей, отдельные представили власти и правоохранительных органов продолжают нецелесообразно тратить бюджетные деньги

Сейчас все живут в новой реальности: где в бизнесе подсчитывают убытки, а люди сидят без работы. При этом медицина сейчас в приоритете. Туда направляют просто небывалые последнее время ресурсы. Миллионы тратятся на закупку оборудования для вентиляции легких, лекарств и всего остального, что нужно для спасения больных коронавирусом. И в то время, как украинцев просят с пониманием отнестись ко всему происходящему и перейти на режим экономии, правительству не удалось донести это до распорядителей бюджетных средств.

Во время чрезвычайных ситуаций система государственных электронных закупок Prozorro просто заполнена тендерами на приобретение авто. Да, часть этим транспортных средств закупают для медицинских работников, которым нечем добираться на работу, но часть авто приобретается для чиновников и депутатов. И в целесообразности таких покупок еще стоит разобраться.

Авто для СБУ и Нацолиции

Не постеснялась в своих запросах Национальная Полиция. Там совершенно спокойно отреагировали на сложившуюся ситуацию в стране, и объявили закупку 200 новых легковых автомобилей спецназначения типа "универсал" (кроссовер) на 97,74 млн грн. Заявка на тендер подана 9 апреля, конечный срок подачи тендерных предложений - 21 апреля, начало аукциона - 22 апреля. Источник финансирования - государственный бюджет. Конечно они могут себе позволить, ведь бюджет МВД не претерпел сокращений во время пересмотра госбюджета.

Решили, что могут себе позволить закупку новых автомобилей и в СБУ. Тендер был объявлен сразу же после введения карантина на закупку 33 автомобилей ToyotaCorolla и 8 машин Volkswagen T6 Kombi с ожидаемой стоимостью 24,5 млн грн. Правда торги пришлось отменить из-за "сокращения расходов на осуществление закупки товаров, работ и услуг".

Новыми тачками по бездорожью Николаевской области

Не только правоохранители хотят ездить с повышенным комфортом, в регионах тоже пытаются не отставать и пока есть возможность приобрести себе транспорт. На сайте Prozorro за март-апрель появилось не одно объявление на покупку авто в период карантина, но я проанализировала одну область - Николаевскую.

Так, Николаевская облгосадминистрация собиралась потратить почти 1,2 миллиона гривен на покупку пикапов. 18 марта были объявлены торги на покупку двух авто для региональных ландшафтных парков с ожидаемой стоимостью 1 миллион 176 тысяч 744 гривны. И снова огласка в СМИ помешала задуманному. 27 марта тендерный комитет принял решение об отмене закупки автомобилей.

Решил не отставать и Николаевский областной совет и потратить 560 тысяч гривен на покупку нового легкового авто.

По документации автомобиль должен быть 2020 года выпуска - белый кроссовер со вместимостью не более 5 человек, включая водителя. Поговаривали, что тендер был подстроен под определенную фирму.

После публикации информации в СМИ, глава облсовета Виктория Москаленко поспешила заявить, что покупает авто, чтобы дать его в пользование медикам на период эпидемии и что областной совет давно планировал купить транспорт. В итоге Москаленко пришлось на время забыть про автомобиль, так как из-за отсутствия предложений торги на покупку кроссовера так и не состоялись.

Достаточно требовательно к приобретению авто отнеслись в Прибужанском сельском совете Вознесенского района. Там захотели автомобиль Ford Kuga за 599 тысяч гривен. Сельский совет запросил автомобиль черного, бежевого, красного или синего цвета с подогревом сидений и лобового стекла. Также среди требований указано, что автомобиль должен быть с кожаной отделкой руля и тканевой отделкой сидений. Должны присутствовать динамики, многофункциональный дисплей 4,2 дюймовый экран, а также голосовое управление. Все предложения участники тендера должны подать до 23 апреля.

Главный специалист-юрисконсульт отдела кадрового и правового обеспечения Прибужанского сельского совета Ольга Циркунова заверила, что приобретение автомобиля было запланировано давно, еще с 2018 года. Она подчеркнула, что марку авто выбирали исходя из состояния областных дорог.

"Это не первый раз мы объявляем тендер. У 2018 году также объявляли тендер, но он не состоялся. В 1019 нам деньги не выделили, а в 2020 еще до начала карантина, в феврале состоялась сессия и нам выделили средства и мы объявили тендер. Потому что даже на 10 минут езды к городу, где проходят совещания, нам приходится нанимать автомобиль. Мы просим других людей, чтобы нас подвезли…Нам нужна была машина, которая ездит по бездорожью потому что у нас дорог нет и нужна нормальная машина, которая бы справлялась с этой нагрузкой", - рассказала Ольга Циркунова.

Стоит отметить, что именно в Вознесенском районе, по состоянию на 17 апреля, 21 случай заражения коронавирусом из 31 по области.

Еще одним сельским советом, который решил прикупить авто стал Михайловский Николаевского района. 10 апреля был объявлен тендер на покупку Citroen Berlingo L2. Аукцион назначен на 28 апреля, сейчас участники тендера должны подать свои предложения.

Особых запросов к авто нет. В сельском совете хотят автомобиль белого или черного цвета из стандартными сиденьями и стандартной отделкой руля. В салоне хотят видеть радиоприемник и шесть колонок.

В комментарии специалист-землеустроитель сельского совета Сергей Садляк рассказал, что им автомобиль нужен для рабочих поездок.

"Раньше не купили (автомобиль – ред.) потому что много средств тратили на дороги. У нас в прошлом году около 11 миллионов било потрачено на асфальтирование дорог в населенных пунктах. Весь акцент делали на дороги. Наш несчастный автомобиль латали-латали, уже нечего латать, ему уже столько лет, как нашему независимому государству. Нам просто не на чем ездить…Поэтому это не для роскоши, єто необходимость, поймите правильно. Этот автомобиль не только для аппарата сельсовета, но и для отдела образования, для всех отделов", - рассказал он.

Подвези медика: как николаевские врачи добираются до работы

Если в сельских советах за много лет не смогли купить себе автомобиль для передвижения, то на чем ездят медики?

В период эпидемии им не спешат покупать новые автомобили, а просто заключают договора с некоторыми перевозчиками, в некоторых случаях самим же медикам приходится за это платить. По информации местного издания, глава облсовета Виктория Москаленко предложила главврачу Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлане Федоровой заключить контракт с фирмой-перевозчиком "Орион-авто", который выставляет больнице счет.

В то же время непонятно, почему областная власть не предоставить медикам бесплатные школьные автобусы, которые все равно сейчас стоят без дела. Ведь зачем платить перевозчикам, если можно потратить намного меньше, оплатив только услуги водителя и топливо.

Некоторым медикам и вовсе приходится добираться попутками. Так, врач-хирург и зам главврача областной клинической больницы Дмитрий Бачинский создал Viber-группу "Довези медика до работы". Сообщество было создано с целью помочь медицинским работникам добраться до больниц, а также иметь возможность после работы доехать домой, минимально контактируя с людьми.