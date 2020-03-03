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03 березня 2020, 16:48 1

SkyUp Airlines тимчасово скасовує рейси до італійського Турина

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03 березня 2020, 16:48 1
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З 5 березня авіакомпанія призупиняє виконання рейсів до Турина. Попередньо тимчасове скасування діятиме до 25 жовтня
Фото зі сторінки авіакомпанії у facebook
З 5 березня авіакомпанія призупиняє виконання рейсів до Турина. Попередньо тимчасове скасування діятиме до 25 жовтня

Про це авіакомпанія повідомила на своїй сторінці у facebook, інформує RegioNews.

Пояснюють це тим, що зараз в Італії фіксується найбільше захворювань на коронавірус COVID-19 у Європі. Жодних обмежень пересування країною, окрім зон карантину, немає. Ні ВООЗ, ні міжнародні та національні компетентні органи не рекомендують припиняти сполучення з Італією.

МЗС України радить тимчасово утриматися від поїздок лише до провінцій італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія-Романья та П’ємонт.

Пасажири, які вже придбали квитки на скасовані рейси, можуть звернутися за поверненням коштів або узгодити з перевізником можливість перебронювання на альтернативні рейси.

Для повернення коштів або заміни квитків необхідно написати листа на letstalk@skyup.aero з відповідним запитом у довільній формі. Для заміни недоступні Іспанія, Португалія та Італія. Інші варіанти обговорюються індивідуально. Також у зверненні слід вказати свій номер бронювання.

Як тільки ситуація стабілізується, авіакомпанія планує відновити призупинені рейси.


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