У 9-місячної дитини на Тернопільщині виявили "Дельта"-штам

Фото: ternopoliany.te.ua

У Тернопільській області на штам коронавірусу "Дельта" захворіла 9-місячна дитина

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "Тернополяни".

У Кременці госпіталізували маму з дитиною, якій 9 місяців. Якщо в сім’ї з’являється хтось один заражений, то через побутову форму хворіють одразу всі", - розповіла начальниця департаменту охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Ольга Ярмоленко.

Окрім цього в області штам коронавірусу "Дельта" зафіксували ще у двох дітей. Вони знаходяться на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні дитячої міської лікарні.

Раніше повідомлялось, що в Україні фіксують збільшення кількості випадків зараження штамом "Дельта".