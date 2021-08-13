У 9-місячної дитини на Тернопільщині виявили "Дельта"-штам
У Тернопільській області на штам коронавірусу "Дельта" захворіла 9-місячна дитина
Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "Тернополяни".
У Кременці госпіталізували маму з дитиною, якій 9 місяців. Якщо в сім’ї з’являється хтось один заражений, то через побутову форму хворіють одразу всі", - розповіла начальниця департаменту охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Ольга Ярмоленко.
Окрім цього в області штам коронавірусу "Дельта" зафіксували ще у двох дітей. Вони знаходяться на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні дитячої міської лікарні.
Раніше повідомлялось, що в Україні фіксують збільшення кількості випадків зараження штамом "Дельта".
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