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У 9-месячного ребенка на Тернопольщине обнаружили "Дельта"-штамм
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13 августа 2021, 11:02 28

У 9-месячного ребенка на Тернопольщине обнаружили "Дельта"-штамм

13 августа 2021, 11:02 28
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Фото: ternopoliany.te.ua
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В Тернопольской области штаммом коронавируса "Дельта" заболел 9-месячный ребенок

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание "Тернополяни".

В Кременце госпитализировали маму с ребенком, которому 9 месяцев. Если в семье появляется кто-то один зараженный, то из-за бытовой формы болеют сразу все", - рассказала начальница департамента здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Ольга Ярмоленко.

Кроме этого в области штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали еще у двоих детей. Они находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении детской городской больницы.

Ранее сообщалось, что в Украине фиксируют увеличение количества случаев заражения штаммом "Дельта".

коронавирус госпитализация дети пандемия Дельта

 
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