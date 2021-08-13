У 9-месячного ребенка на Тернопольщине обнаружили "Дельта"-штамм
В Тернопольской области штаммом коронавируса "Дельта" заболел 9-месячный ребенок
Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание "Тернополяни".
В Кременце госпитализировали маму с ребенком, которому 9 месяцев. Если в семье появляется кто-то один зараженный, то из-за бытовой формы болеют сразу все", - рассказала начальница департамента здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Ольга Ярмоленко.
Кроме этого в области штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали еще у двоих детей. Они находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении детской городской больницы.
Ранее сообщалось, что в Украине фиксируют увеличение количества случаев заражения штаммом "Дельта".
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