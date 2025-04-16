В Сумской области пиротехники уничтожили шесть боеприпасов
На днях, 14 апреля, на территории Сумской области пиротехники обнаружили и уничтожили шесть боеприпасов
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Саперы уничтожили противотанковую мину и гранату, самодельную взрывчатку и три ручных гранаты.
Эти боеприпасы были обнаружены в Сумском, Ахтырском, Конотопском и Шосткинском районах.
Напомним, в Сумах обезвредили вражеский дрон с миной, который застрял в теплице.
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