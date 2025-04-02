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Представляясь адвокатом в сфере военного права, фигурантка обманула людей на немалые суммы. Кроме того, мошенница придумала еще одну схему – псевдоаренду жилья

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, 30-летняя женщина выдавала себя за адвоката в сфере военного права и обманывала людей, нуждавшихся в юридической помощи. Она знакомилась с жертвами через соцсети, входила в доверие и предлагала помощь – преимущественно родственникам погибших или пленных военнослужащих.

Фигурантка обещала содействовать в получении соцвыплат, а военным – помочь уволиться со службы. Однако после получения денег она просто исчезала.

Кроме того, женщина предлагала аренду жилья в Сумах, но после получения аванса переставала выходить на связь.

От действий мошенницы пострадали по меньшей мере 12 человек, которых она обманула более чем на 3 миллиона гривен.

Злоумышленнице объявили подозрение. Сейчас она находится под стражей.

Напомним, ранее на Черниговщине осудили мошенника, который обманул троих военнослужащих более чем на 600 тысяч гривен.