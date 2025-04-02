Обманула людей на 3 миллиона гривен: в Сумской области разоблачили псевдоадвоката
Представляясь адвокатом в сфере военного права, фигурантка обманула людей на немалые суммы. Кроме того, мошенница придумала еще одну схему – псевдоаренду жилья
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По данным следствия, 30-летняя женщина выдавала себя за адвоката в сфере военного права и обманывала людей, нуждавшихся в юридической помощи. Она знакомилась с жертвами через соцсети, входила в доверие и предлагала помощь – преимущественно родственникам погибших или пленных военнослужащих.
Фигурантка обещала содействовать в получении соцвыплат, а военным – помочь уволиться со службы. Однако после получения денег она просто исчезала.
Кроме того, женщина предлагала аренду жилья в Сумах, но после получения аванса переставала выходить на связь.
От действий мошенницы пострадали по меньшей мере 12 человек, которых она обманула более чем на 3 миллиона гривен.
Злоумышленнице объявили подозрение. Сейчас она находится под стражей.
Напомним, ранее на Черниговщине осудили мошенника, который обманул троих военнослужащих более чем на 600 тысяч гривен.