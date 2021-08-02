У Сумах чоловік двічі зґвалтував 18-річну дівчину

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У Сумах чоловік упродовж п’яти годин утримував 18-річну дівчину у своєму автомобілі та зґвалтував її

Як пише RegioNews, про це повідомили у поліції Сумської області.

Правоохоронці встановили, що чоловік, скориставшись безпорадним станом дівчини, зґвалтував її на березі річки. Після чого поклав потерпілу на заднє сидіння авто і їздив з нею містом. Вже за декілька годин зловмисник поїхав до лісу, де знову зґвалтував її.

Зловмисником виявився раніше судимий 36-річний житель обласного центру.

Наразі дівчині надано необхідну медичну допомогу.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали чоловіка, який пограбував і зґвалтував жінку.