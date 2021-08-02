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02 августа 2021, 10:00 5012

В Сумах мужчина дважды изнасиловал 18-летнюю девушку

02 августа 2021, 10:00 5012
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Фото из открытых источников
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В Сумах мужчина в течение пяти часов удерживал 18-летнюю девушку в своем автомобиле и изнасиловал ее

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в полиции Сумской области.

Правоохранители установили, что мужчина, воспользовавшись беспомощным состоянием девушки, изнасиловал ее на берегу реки. После чего положил потерпевшую на заднее сиденье авто и ездил с ней по городу. Уже через несколько часов злоумышленник уехал в лес, где снова изнасиловал ее.

Злоумышленником оказался ранее судимый 36-летний житель областного центра.

Сейчас девушке оказана необходимая медицинская помощь.

Следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили злоумышленнику о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, недавно в Киеве задержали мужчину, ограбившего и изнасиловавшего женщину.

Украина криминал полиция Сумы изнасилование

 
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