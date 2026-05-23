23 травня 2026, 17:46

Масштабна пожежа спалахнула на горі Пікуй на Львівщині

Фото: соцмережі
У суботу, 23 травня, на Львівщині зафіксували масштабне загоряння на горі Пікуй

Про це повідомив депутат Львів міської ради Ігор Зінкевич, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, вогонь охопив схили гори. Очевидці повідомляють, що полум’я продовжує поширюватися.

Наразі офіційної інформації щодо причин пожежі та її масштабів немає. Також поки невідомо, чи залучили до гасіння рятувальників.

Місцевих жителів і туристів закликають бути обережними поблизу району займання.

Довідка: Гора Пікуй (1408 м) – найвища вершина Верховинського Вододільного хребта та найвища точка Львівської області.

Розташована на межі Львівської та Закарпатської областей. Вершина відзначається яскравою конусоподібною формою та кам’янистими розсипами, звідки відкриваються неймовірні панорами гір.

Нагадаємо, на початку травня в Житомирській області горів Поліський заповідник. Окрім того, рятувальники гасили вогонь і в Зоні відчудження на Київщині.

