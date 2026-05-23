23 травня 2026, 15:19

Удар РФ по траурній колоні в Сумах: у лікарні помер один із постраждалих

Фото: Суспільне Суми
У Сумах у лікарні помер один із постраждалих внаслідок атаки російського дрона на траурну колону. Чоловік отримав надважкі поранення під час удару

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

"На превеликий жаль, у лікарні помер чоловік, який отримав надважкі поранення внаслідок російського удару по траурній колоні в Сумах", – зазначив він.

За його словами, наразі особу загиблого встановлюють.

Раніше Григоров повідомляв, що ще 9 осіб постраждали. Чотирьом людям медики надали допомогу, вони лікуватимуться амбулаторно.

Нагадаємо, в суботу, 23 травня, російський безпілотник атакував траурну колону на околиці міста Суми.

Як відомо, протягом минулої доби російські війська обстріляли 41 населений пункт Сумської області. Травмовано 13 людей. Внаслідок обстрілів на території області пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, господарські споруди, магазин, транспортні засоби, мотоцикл, комбайн та ангар.

