В Івано-Франківську десять ліцеїв перейшли на дистанційне навчання — що трапилося

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В Івано-Франківську через масові повідомлення про замінування, зокрема закладів освіти, десять ліцеїв перейшли на дистанційний режим навчання

Про це першого лютого директорка повідомила департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко, пише RegioNews з посиланням на ефір радіо "Західний полюс".

Відповідне рішення, за участі батьків і дирекції, кожен заклад освіти приймає індивідуально.

"Станом на зараз таке рішення (перехід на дистанційний варіант навчання – ред.) перейшли десять закладів з 54″, – каже Дротянко.

Посадовиця наголосила, що освітній процес не зривається — дистанційне навчання триватиме кілька днів.

Зазначимо, що за даними місцевих ЗМІ, станом на ранок 1 лютого повідомлення про замінування надійшли щонайменше трьом закладам освіти. Йдеться про ліцей імені В’ячеслава Чорновола, ліцей №23 імені Романа Гурика та ліцей імені Шухевича. Крім того, аналогічне повідомлення отримав Будинок правосуддя.

Нагадаємо, раніше хвиля анонімних повідомлень про "замінування" шкіл Луцька змусила адміністрацію міста перевести заклади освіти на дистанційне навчання.