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30 марта 2021, 15:32 307

На Закарпатье местной жительнице грозит тюрьма за нарушения во время голосования

30 марта 2021, 15:32 307
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Ей грозит ограничение свободы до трех лет
Ей грозит ограничение свободы до трех лет
Фото: из открытых источников
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На Раховщине в полицию поступило сообщение от местного жителя о нарушениях избирательного законодательства на участке в селе Богдан. Одна из членов избирательной комиссии выдала своей односельчанке два избирательных бюллетеня, которые женщина бросила в ящик для голосования.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Одна из членов избирательной комиссии выдала своей односельчанке два избирательных бюллетеня. 40-летняя женщина воспользовалась обоими, после чего бросила их в ящик для голосования. Этот факт заметил заявитель и сразу вызвал полицию", - говорится в сообщении.

По факту указанного происшествия следователи полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 158-1 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное использование избирательного бюллетеня для голосования избирателем более чем один раз.

Женщине уже сообщили о подозрении в совершении преступления, максимальное наказание за которое предусматривает ограничение свободы до трех лет", - говорится в сообщении.

Кроме этого, полицейские проводят проверку и оказывают правовую квалификацию действиям члена избирательной комиссии, которая вопреки закону выдала сразу два бюллетеня вместо одного.

Ранее сообщалось, что на довыборах в Верховную Раду, которые проходили в воскресенье, правоохранители зафиксировали 39 сообщений о нарушениях. Также в полиции возбудили два уголовных производства.

выборы преступление голосование бюллетень протокол

 
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