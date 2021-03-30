На Закарпатье местной жительнице грозит тюрьма за нарушения во время голосования

Ей грозит ограничение свободы до трех лет

Ей грозит ограничение свободы до трех лет

Фото: из открытых источников

На Раховщине в полицию поступило сообщение от местного жителя о нарушениях избирательного законодательства на участке в селе Богдан. Одна из членов избирательной комиссии выдала своей односельчанке два избирательных бюллетеня, которые женщина бросила в ящик для голосования.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Одна из членов избирательной комиссии выдала своей односельчанке два избирательных бюллетеня. 40-летняя женщина воспользовалась обоими, после чего бросила их в ящик для голосования. Этот факт заметил заявитель и сразу вызвал полицию", - говорится в сообщении.

По факту указанного происшествия следователи полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 158-1 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное использование избирательного бюллетеня для голосования избирателем более чем один раз.

Женщине уже сообщили о подозрении в совершении преступления, максимальное наказание за которое предусматривает ограничение свободы до трех лет", - говорится в сообщении.

Кроме этого, полицейские проводят проверку и оказывают правовую квалификацию действиям члена избирательной комиссии, которая вопреки закону выдала сразу два бюллетеня вместо одного.

Ранее сообщалось, что на довыборах в Верховную Раду, которые проходили в воскресенье, правоохранители зафиксировали 39 сообщений о нарушениях. Также в полиции возбудили два уголовных производства.