Останній Ілліч: під Полтавою досі стоїть пам’ятник диктатору Леніну
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на LB.ua.
Пам’ятник радянської епохи знайшли у селі Веселий Поділ Семенівського району Полтавської області. Місцеві говорять, що бетонний Ленін колись був пам’яткою монументального мистецтва. Але кілька останніх років за ним ніхто не доглядає: постамент і сама фігура швидко руйнуються.
Думки мешканців села розділилася: дехто хоче, щоб Леніна відправили у брухт, інші просять зберегти монумент як історичну пам’ять. Керівник проекту "Декомунізація. Україна” Вадим Поздняков розповів, що місцева влада обіцяла позбутися монумента ще у січні. Нагадаємо, що, згідно закону про декомунізацію, який вступив у силу навесні 2015 року, пам’ятники Володимиру Ульянову мають бути демонтовані, бо він причетний до репресій українського народу.
Як раніше повідомляли RegioNews, у Каховці Херсонської області фахівці з охорони пам'яток розповіли, чому співробітники Інституту національної пам'яті проявили некомпетентність у питанні знесення "Легендарної тачанки".
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