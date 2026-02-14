Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У суботу, 14 лютого, близько 7:00 російські окупанти атакували дронами Дніпровський район Херсона

Про це інформує RegioNews із посиланням на Херсонську МВА.

Внаслідок ворожої атаки постраждали дві людини – 66-річна жінка і чоловік 65 років. Поліцейські доставили їх до лікарні.

Жінка перебуває у тяжкому стані. Медики борються за її життя. Вона отримала мінно-вибухову травму та уламкові поранення живота, ніг.

У чоловіка – мінно-вибухова травма, уламкові поранення правої ноги та лівої руки. Триває дообстеження.

Нагадаємо, в ніч на 14 лютого російські військові атакували Одесу. Зруйнований приватний будинок, загинула жінка.