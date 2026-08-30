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30 серпня 2026, 17:51

На Львівщині дівчина на очах у натовпу била однолітка ногами по голові

30 серпня 2026, 17:51
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Фото: поліція Львівської області
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На Львівщині поліцейські встановлюють обставини інциденту, під час якого 13-річна дівчина кілька разів вдарила ногою 12-річного хлопця, зокрема по голові. Відео конфлікту поширили у соціальних мережах

Про це повідомила поліція Львівської області, передає RegioNews.

29 серпня під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили публікацію із записом інциденту. На відео видно, як дівчина на очах у численних очевидців завдає хлопцю ударів ногою в різні ділянки тіла.

Під час перевірки поліцейські встановили, що подія сталася 1 липня на вулиці Парковій у Пустомитах Львівського району.

Правоохоронці також встановили учасників конфлікту. Ними виявилися 13-річна дівчина та 12-річний хлопець, обоє жителі Пустомит і учні одного з місцевих ліцеїв.

Згодом мати потерпілого звернулася із заявою до відділення поліції. Інформацію про подію зареєстрували.

Невдовзі інциденту мають надати правову кваліфікацію.

Нагадаємо, що на Одещині правоохоронці розслідують умисне вбивство 15-річної дівчини. Ймовірного причетного до злочину вже затримали, прокуратура готує йому повідомлення про підозру.

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