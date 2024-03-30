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Президент звільнив кількох позаштатних радників та двох уповноважених
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30 березня 2024, 11:01

Президент звільнив кількох позаштатних радників та двох уповноважених

30 березня 2024, 11:01
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Президент Володимир Зеленський звільнив низку своїх радників та уповноважених. Відповідні укази були оприлюднені у суботу, 30 березня

Про це інформує RegioNews із посиланням на сайт Офісу президента.

Так, своїми указами Зеленський звільнив:

  • позаштатного радника президента Олега Устенка (указ №212);
  • позаштатного радника Сергія Трофімова (указ №211);
  • позаштатного радника президента Михайла Радуцького (указ №210).

Також глава держави звільнив Альону Вербицьку з посади уповноваженого президента України з питань забезпечення прав захисників України (указ №208).

Крім того, з посади уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності (поза штатом) була звільнена Наталія Пушкарьова (указ №209).

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України.

Також Зеленський звільнив двох заступників голови Офісу президента Андрія Єрмака: Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова.

Крім того, президент погодив призначення колишнього секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова на посаду посла в Молдові.

звільнення радник указ Зеленський



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