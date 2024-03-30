Президент звільнив кількох позаштатних радників та двох уповноважених
Президент Володимир Зеленський звільнив низку своїх радників та уповноважених. Відповідні укази були оприлюднені у суботу, 30 березня
Про це інформує RegioNews із посиланням на сайт Офісу президента.
Так, своїми указами Зеленський звільнив:
- позаштатного радника президента Олега Устенка (указ №212);
- позаштатного радника Сергія Трофімова (указ №211);
- позаштатного радника президента Михайла Радуцького (указ №210).
Також глава держави звільнив Альону Вербицьку з посади уповноваженого президента України з питань забезпечення прав захисників України (указ №208).
Крім того, з посади уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності (поза штатом) була звільнена Наталія Пушкарьова (указ №209).
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України.
Також Зеленський звільнив двох заступників голови Офісу президента Андрія Єрмака: Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова.
Крім того, президент погодив призначення колишнього секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова на посаду посла в Молдові.