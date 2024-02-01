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01 лютого 2024, 19:26

Уряд ухвалив три постанови, які посилять оборонно-промисловий комплекс

01 лютого 2024, 19:26
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Фото: Facebook
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Кабінет міністрів України ухвалив три постанови для посилання український оборонно-промисловий комплекс. Вони стосуються виробництва дронів, боєприпасів і оборонних закупівель

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну, інформує RegioNews.

За словами Шмигаля, перша постанова стосується дерегуляції (скорочення державного регулювання) у виробництві боєприпасів.

Прем'єр нагадав, що влітку минулого року Кабмін запустив експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів для дронів. У його рамках було розширено коло потенційних виробників, усунуто бюрократію та створено чіткі алгоритми - від розробки до використання на полі бою.

Таким чином, за півроку вже було зареєстровано понад 10 виробників, допущено до експлуатації понад 20 зразків боєприпасів та ще 30 проходять випробування.

Наразі проєкт вирішили поширити на всі види боєприпасів.

"Нові підприємства можуть швидко включитися в роботу. Таким чином, у найкоротші терміни посилимо нашу армію", - зазначив він.

Друга постанова стосується ціноутворення на виробництво безпілотників в Україні.

"Тепер виробники безпілотників надаватимуть уточнення розрахунків ціни у бік зменшення, якщо прибуток перевищує 25%", - розповів Шмигаль.

Він пояснив, що така норма дасть змогу усунути потенційні ризики переплат, нецільове використання коштів при здійсненні державних закупівель безпілотників.

Третя постанова стосується оборонних закупівель. Тепер вони проходитимуть за конкурентною процедурою за допомогою закритого модуля на системі Prozorro.

Шмигаль розповів, що так уряд вирішив одразу кілька завдань:

  • Перше - гарантується безперервність, стійкість та керованість постачання нашої армії всім необхідним.
  • Друге - встановлюється прозоре ціноутворення, коли держава не переплачує, а бізнес отримує прибуток.
  • Третє - встановлюються запобіжники витоку інформації, яка несе ризики для безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін планує ухвалити рішення про індексацію пенсій з 1 березня, але дані для розрахунку розміру підвищення будуть відомі в середині лютого.

Кабмін закупівля оборона промисловість дрон



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