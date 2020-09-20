Місцеві вибори 2020: Зеленський офіційно представив Верещук як кандидата у мери Києва

Представлення відбулося під час конференції Київської міської організації політичної партії "Слуга народу" 20 вересня, передає RegioNews.

"Щоб працювати на благо міста, не обов'язково бути корінним. Обов'язково бути порядним, працездатним, чесним, талановитим і вкладати в це місто найголовніше - своє серце і свою душу. Вірю що саме такою є людина якого я хочу представити - це Ірина Верещук", - зазначив Зеленський.