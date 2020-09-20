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20 вересня 2020, 17:43

Місцеві вибори 2020: Зеленський офіційно представив Верещук як кандидата у мери Києва

20 вересня 2020, 17:43
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Це сталося під час конференції Київської міської організації політичної партії "Слуга народу"
Це сталося під час конференції Київської міської організації політичної партії "Слуга народу"
Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський офіційно представив Ірину Верещук як кандидата на посаду мера Києва.

Представлення відбулося під час конференції Київської міської організації політичної партії "Слуга народу" 20 вересня, передає RegioNews.

"Щоб працювати на благо міста, не обов'язково бути корінним. Обов'язково бути порядним, працездатним, чесним, талановитим і вкладати в це місто найголовніше - своє серце і свою душу. Вірю що саме такою є людина якого я хочу представити - це Ірина Верещук", - зазначив Зеленський.

Він сказав, що хоче, щоб Київ був комфортним, зручним, сучасним й затишним містом.

Нагадаємо, що Ірина Верещук вважає, що її рейтинги як кандидата в мери Києва зростають.

президент Київ мер вибори Місцеві вибори
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