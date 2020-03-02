На Львівщині шукають чоловіка, який на вулиці застрелив дівчину

Правоохоронці розшукують зловмисника, підозрюваного у вбивстві та замаху на вбивство

Фото із сайту Національної поліції у Львівській області

Правоохоронці розшукують зловмисника, підозрюваного у вбивстві та замаху на вбивство

Як інформує RegioNews з посиланням на ГУ Національної поліції у Львівській області, правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення місця перебування та затримання 56-річного жителя Харківської області, причетного до скоєння цих злочинів.

1 березня близько 21.25 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Садовій у місті Пустомити сталась стрілянина, внаслідок чого поранено двоє осіб – дівчина та чоловік.

"Проведеними заходами було встановлено, що близько 21.00 на вулиці Садовій у Пустомитах 56-річний житель Харківської області вистрілив у голову своїй знайомій, 22-річній мешканці міста Яворів, а також поранив очевидця події, котрий кинувся на допомогу дівчині. Зловмисник втік на мікроавтобусі "Фольксваген Т5". На території Львівської області введено поліцейську операцію по розшуку та затриманню зловмисника", - розповів начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський

Внаслідок отриманого поранення дівчина померла дорогою до лікарні у кареті "швидкої", а 42-річний мешканець Пустомитівського району з вогнепальним пораненням грудної клітини госпіталізований.

Невдовзі в лісовому масиві між селами Наварія та Поршна Пустомитівського району поліцейські виявили мікроавтобус, на якому втік зловмисник.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.115 - умисне вбивство, ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 КК України - замах на вбивство. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

За підозрою у вчиненні вбивства та замаху на вбивство розшукується Тур Віктор Васильович, 1963 року народження, житель Харківської області. Прикмети: зріст близько 170 см, шатен, носить бороду. Одягнений у довгу коричневу шкіряну куртку, темно-синій светр та темні штани.

Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити місце перебування зловмисника, необхідно звернутись на оперативну лінію 102. Розшукуваний може бути озброєний.