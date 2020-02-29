З 1 березня українці зможуть їздити в Росію тільки з біометричним паспортом

З 1 березня 2020 роки для перетину кордону з Росією українцям знадобиться біометричний закордонний паспорт

З 1 березня 2020 роки для перетину кордону з Росією українцям знадобиться біометричний закордонний паспорт

Про це повідомили в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінВОТ), пише RegioNews.

При цьому в МінВОТ в черговий раз відзначили, що перетин кордону України через непідконтрольні Києву КПП є порушенням закону.

У відомстві заявили, що не дивлячись на незаконність таких "подорожей" українці продовжують потрапляти в Росію через непідконтрольні пункти пропуску