Депутати схвалили законопроект про всеукраїнський референдум: його перевірять міжнарожні експерти

Текст проекту закону про всеукраїнський референдум найближчим часом буде винесений для громадського обговорення в Україні, і його нададуть для фахової експертизи провідним міжнародним організаціям у сфері народовладдя

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Текст проекту закону про всеукраїнський референдум найближчим часом буде винесений для громадського обговорення в Україні, і його нададуть для фахової експертизи провідним міжнародним організаціям у сфері народовладдя

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook , передає RegioNews "За результатами численних засідань робочої групи з питань розробки законопроектів у сфері народовладдя, після детального обговорення та жвавих дискусій учасниками групи схвалено кінцевий варіант проекту закону України "Про всеукраїнський референдум", - написав він. За його словами, айближчим часом текст цього законопроекту буде оприлюднений і винесений для громадського обговорення в Україні, а також наданий для фахової експертизи провідним міжнародним організаціям у сфері народовладдя. Нагадаємо, згідно з отриманими КВУ результатами, кількість законів, які були прийняті Верховною Радою попереднього скликання перевищує аналогічні показники теперішнього парламенту.

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