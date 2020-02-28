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28 лютого 2020, 14:02 16

Депутати схвалили законопроект про всеукраїнський референдум: його перевірять міжнарожні експерти

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28 лютого 2020, 14:02 16
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Текст проекту закону про всеукраїнський референдум найближчим часом  буде винесений для громадського обговорення в Україні, і його нададуть для фахової експертизи провідним міжнародним організаціям у сфері народовладдя
Фото: flickr
Текст проекту закону про всеукраїнський референдум найближчим часом  буде винесений для громадського обговорення в Україні, і його нададуть для фахової експертизи провідним міжнародним організаціям у сфері народовладдя

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook , передає RegioNews

"За результатами численних засідань робочої групи з питань розробки законопроектів у сфері народовладдя, після детального обговорення та жвавих дискусій учасниками групи схвалено кінцевий варіант проекту закону України "Про всеукраїнський референдум", - написав він.

За його словами, айближчим часом текст цього законопроекту буде оприлюднений і винесений для громадського обговорення в Україні, а також наданий для фахової експертизи провідним міжнародним організаціям у сфері народовладдя.

Нагадаємо, згідно з отриманими КВУ результатами, кількість законів, які були прийняті Верховною Радою попереднього скликання перевищує аналогічні показники теперішнього парламенту.


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